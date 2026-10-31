L’ingegnere Fabio Sardo, 55 anni, originario di Marsala dal 1° novembre è il nuovo direttore generale dei cinque Consorzi di bonifica della Sicilia occidentale (Trapani, Agrigento, Palermo, Gela e Caltanissetta). La nomina l’ha fatta l’attuale commissario straordinario Baldo Giarraputo. Sardo prende sostituisce Pieralberto Guarino che ha ricoperto l’incarico fino ad ora. Sardo dal 2000 lavora al Consorzio di bonifica “Trapani 1” dove ha ricoperto il ruolo di direttore. Ma è stato anche rup di ulteriori progetti di ammodernamento della rete idrica di altri consorzi oltre a dirigente tecnico del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale.