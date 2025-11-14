Questa mattina, alla presenza del Dirigente Responsabile dott. Antonio Giuseppe Parrinello, Dirigente del Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Trapani, e del Responsabile della Protezione Civile di Castelvetrano, arch. Pasquale Calamia, sono stati consegnati gli attestati di encomio ai volontari del N.O.E. Giacomo Augello e Riccardo Bua.

Il riconoscimento arriva per il coraggioso e tempestivo intervento effettuato durante la Sagra del Pane Nero, quando — in una situazione di grande pericolo dovuta alla presenza di un uomo armato di coltello tra la folla — i due volontari hanno contribuito in modo determinante alle operazioni di messa in sicurezza dell’area, supportando Polizia Locale, Forze dell’Ordine e operatori presenti, e aiutando a prevenire conseguenze ben più gravi per la cittadinanza.