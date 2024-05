Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica seleziona costantemente le migliori risorse da porre a servizio del Paese, per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la tutela degli interessi strategici in campo politico, militare, economico, scientifico e industriale.

In questo contesto, l’Intelligence italiana è alla ricerca di professionalità con specifiche conoscenze e competenze nei seguenti settori:

– intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect;

– metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics;

– minacce WMD, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement;

– algoritmica per la crittoanalisi;

– fotointerpretazione di immagini satellitari;

– scienze comportamentali e attività di profiling;

– archivistica e digitalizzazione documentale.

Oltre alle competenze tecniche, sono richiesti affidabilità, forte senso di responsabilità e di attaccamento alle Istituzioni dello Stato, nonché comprovate doti di riservatezza. All’esito di un preliminare screening curriculare, i candidati saranno sottoposti alle previste procedure selettive, comprendenti la verifica delle conoscenze e competenze tecniche, dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e dei requisiti di affidabilità e sicurezza.

L’eventuale assunzione avverrà in una qualifica definita sulla base degli esiti della selezione, dei titoli di studio e delle esperienze professionali del candidato. Relativamente all’avviso di ricerca la presentazione delle candidature è aperta fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2024.

Lavorare nell’intelligence è una scelta di vita.

Essere un agente segreto presuppone una profonda consapevolezza della rilevanza e delicatezza del compito che si è chiamati ad assolvere: la difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza delle istituzioni democratiche e la tutela degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia (Legge 124/2007).

Gli appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica seguono un codice deontologico che definisce le regole all’interno delle quali operare per garantire la sicurezza della Patria nel rispetto della democrazia. Questo compito richiede professionalità eccellenti e tecnicamente preparate, con un forte senso di responsabilità e di attaccamento alle Istituzioni dello Stato, pronte ad affrontare nuove sfide, anche da un punto di vista tecnologico e culturale.

Per maggiori informazioni visita il sito www.sicurezzanazionale.gov.it

