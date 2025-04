Nel panorama di oltre 2200 elaborati pervenuti da scuole secondarie e istituzioni universitarie di tutta Italia , il corto amatoriale “Cominciamo da… noi!”, realizzato dagli studenti del plesso “Pappalardo”, si è distinto per originalità e impatto educativo. Il progetto è stato patrocinato dal Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International e dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. La partecipazione al concorso è stata voluta dalla dirigente scolastica Maria Rosa Barone: «l’obiettivo è stato quello di stimolare nei giovani una riflessione profonda sui valori della legalità, del rispetto e della convivenza civile, valorizzando la scuola come nucleo fondante della comunità e palestra di cittadinanza attiva».

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la biblioteca nazionale centrale di Roma. A rappresentare l’istituto c’era una delegazione formata da Marco Campagna, presidente del Rotary Club Castelvetrano-Valle del Belice, e i soci Giacomo Bua, Barbara Vivona (presidente della Commissione etica promotrice del progetto) ed Erina Vivona. I protagonisti del progetto sono stati gli alunni delle classi 2B e 3C del plesso Pappalardo, supportati dai docenti C. Armata, E. Cammarata, B. Lucido, E. Rallo, C. Sinacori, F. Federico, M.T. Clemente, C. Barbera e M. Zancana. Gli studenti coinvolti nella realizzazione del cortometraggio sono stati: B. Alessandrino, V. Agate, B. Malabotte, S. Caccio, S. Rizzuto, C. Buscemi, G. Mirabile, C. Mirrione, A. Passalacqua, S. Abitabile, A. D’Anna. A sostenere il progetto sono stati anche alcuni partners privati: CityPassTravel e fratelli Clemente.