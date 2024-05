Si è conclusa il 17 maggio scorso la prima mobilità del progetto Erasmus+ “Professional Development and Sustainability in Gastronomy through International Cooperation” che ha visto protagonisti gli studenti e i docenti dell’I.P.S.E.O.A. “V. Titone” di Castelvetrano che hanno ospitato una delegazione di studenti e docenti del Liceo Tecnologico di Vorona in Romania.

Una settimana intensa di confronto, condivisione, scambio di idee. I partecipanti al progetto hanno avuto modo di visitare i luoghi significativi della nostra Città, di essere accolti presso la sala consiliare dalle autorità locali e di conoscere le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del nostro territorio: Selinunte, Marsala, Mazara del Vallo.

Il file rouge della settimana è stata l’alimentazione sana ed equilibrata, tipica del mediterraneo, intrisa di storia e cultura. Diversi i laboratori attivati all’interno delle cucine dell’istituto e diversi i piatti preparati: lievitati, dal pane di tumminia alla pasta, preparazione di condimenti e di secondi di pesce e carne con divere tipologie di cotture, realizzazione di dolci tipici della nostra tradizione. Molto interessante è stato anche il laboratorio di mixology 3.0 in cui gli studenti si sono cimentati nella realizzazione di cocktail scoprendo anche la storia delle bevande preparate. Le attività in cucina sono state precedute da attività nel laboratorio di chimica per dimostrare che l’alimentazione è scienza e non solo arte. Gli studenti hanno avuto modo di osservare diverse reazioni chimiche date da lieviti, enzimi e elementi contenuti nei cibi.

Coinvolgenti le attività svolte presso l’azienda ittica mazarese “Don Gambero “dove studenti e docenti hanno avuto modo di sperimentare e toccare con mano il processo della conservazione del gambero rosso di Mazara e della realizzazione del carpaccio di pesce. La visita ai “Molini del Ponte” ha permesso agli studenti di apprezzare la varietà di grani presenti in Sicilia e di conoscere meglio la lavorazione dei grani con metodo antico e gli usi che se ne possono fare in cucina.

Particolarmente apprezzate sono state le masterclass sul couscous e sulla cassata siciliana e la lezione di degustazione del vino Marsala, vanto del nostro territorio.

Nel corso della manifestazione finale, la Dirigente Scolastica dott.ssa Rosanna Conciauro, nel suo discorso di chiusura, ha sottolineato: “È stata una settimana straordinaria per tutta la nostra comunità che ha permesso il confronto con culture differenti. Un’esperienza che ci ha permesso di conoscere e condividere buone pratiche educative tra i nostri paesi. Al centro del nostro programma quattro gli obiettivi fondamentali: la socializzazione, la cittadinanza attiva, la memoria storica e la cultura del nostro cibo”.

La dott.ssa Rosanna Conciauro ha altresì ringraziato tutto il personale della scuola che si è adoperato per la realizzazione delle attività.

Un ringraziamento speciale ai docenti coordinatori delle attività del progetto Erasmus+ la prof.ssa Florianna Calia, il prof. Paolo Austero e il prof. Giuseppe Caruso che con tenacia, impegno, entusiasmo e sacrifico hanno lavorato intensamente per rendere quanto realizzato possibile.

Un particolare apprezzamento anche a tutti gli studenti per aver partecipato con entusiasmo e diligenza, per aver curato l’aspetto didattico del progetto, ma soprattutto per essersi distinti per l’aspetto umano e relazionale. Significativi i saluti finali, gli abbracci, le lacrime, lo scambio dei regali, la promessa di rivedersi.

I progetti Erasmus+ sono veramente per i nostri giovani occasioni “uniche” di incontro, di dialogo, di conoscenza, di amicizia e di crescita umana, culturale e didattica.

Prossima tappa a giugno in Romania

AUTORE. Comunicato Stampa