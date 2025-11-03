“Con noi, tra di noi” è il progetto di inclusione sociale per i bambini con autismo avviato nei Comuni del Distretto D54 (Castelvetrano, Partanna, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta). Si tratta di un progetto destinato a 20 minori con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra gli 8 e i 18 anni: un’iniziativa concreta che intende offrire opportunità reali di incontro, espressione e sviluppo personale. Il progetto è uno dei 9 progetti approvati del Dipartimento regionale della famiglia e avrà la durata di un anno. Nato dalla collaborazione tra il Comune di Partanna, Aias Ets di Castelvetrano e associazione “Alba”di Partanna, il progetto gode del supporto di istituzioni scolastiche, associazioni sportive e realtà culturali già radicate nel territorio dei due Comuni. L’obiettivo è semplice ma fondamentale: creare contesti accoglienti, dove i ragazzi possano sperimentarsi, costruire legami e sentirsi parte attiva della comunità.

Il progetto prevede un ventaglio di attività studiate per valorizzare il potenziale di ciascun partecipante. Attraverso laboratori musicali, teatrali e di comunicazione, i ragazzi potranno esplorare nuove forme espressive, sviluppando le proprie abilità relazionali e creative. In parallelo, l’inserimento in percorsi sportivi e nella vita associativa cittadina favorirà il confronto con i coetanei e il senso di appartenenza al gruppo. Elemento cardine sarà la presenza di professionisti e figure educative specializzate, tra cui il mediatore della relazione sociale, incaricato di facilitare le dinamiche di inclusione e il lavoro di squadra. Nella rete ci sono anche scuole, associazioni, parrocchie, società sportive e realtà del volontariato.