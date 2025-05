In occasione della festa dell’Autonomia Siciliana, che si celebra il 15 maggio, Teatro Libero AC grazie al determinante apporto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha pensato ad un progetto diretto sia al mondo della Scuola che al mondo della Cultura attraverso due momenti.

Domani 15 maggio alle ore 10 ci sarà la prima di due fasi: Liturgia Siciliana: la Lingua Siciliana come spazio di Autonomia presso l’Aula Magna del Liceo Classico di Castelvetrano un talk Talk con Giacomo Bonagiuso (Scrittore e regista), Filippo Triolo (Dir. Art. del Saliber Fest) e Giacomo Moceri (Sicilian Says) sull’importanza della lingua siciliana come strumento di autonomia, riservato agli studenti delle Superiori; un momento rivolto ai giovani studenti, nel loro ambito specifico, la scuola.

Il talk “Liturgia Siciliana: la lingua Siciliana come spazio di autonomia” sarà un convegno non accademico in senso classico, ma gestito da giovani comunicatori contemporanei che tramite mondo social tramite volumi editi e distribuiti a livello nazionale (Amunì di Giacomo Moceri è edito da Giunti, Mobbidicchi di Giacomo Bonagiuso, che contiene la riscrittura di Medea, è edito da Libridine, mentre il racconto “palermitano” di Filippo Triolo è stato finalista al Campiello giovani) hanno tracciato nuove coordinate linguistiche e autonomistiche siciliane.

La seconda fase riguarda un momento di teatralizzazione di un testo che rivela la potenza della lingua siciliana attraverso uno spettacolo in “siciliano”, ma non la tipica commedia o farsa dialettale, bensì un’operazione di utilizzo della lingua siciliana per “tras-durre” un classico della tragedia greca la “Medea” scritta e diretta da Giacomo Bonagiuso totalmente recitata e cantata in dialetto e ambientata nelle pieghe del Risorgimento, che andrà in scena il 25 maggio alle ore 21 presso il Teatro Selinus di Castelvetrano.

“La lingua è espressione di un contesto, e di uno sfondo. Abbiamo pensato di riscrivere la Medea nelle viscere della irrisolta questione siciliana, autonomistica. La Sicilia e il suo popolo furono annessi al Regno Piemontese, oscritti per diventare esercito a difesa di una causa ignota e violenta che mai coinvolse alcuno nella storia ottocentesca. È in questo

contesto di ferita storica che ho riscritto Medea, – afferma Giacomo Bonagiuso- che è l’opera principe che mette in scena il tema dello straniero. Medea, siciliana, si innamora di un ufficiale garibaldino e si sradica da terra, cielo, lingua e canto, per trovare terre, cieli, lingue e canti diversi, inconciliabili, nemici.”

AUTORE. Patrizia Vivona