Sette candidati per una poltrona, quella di sindaco di Castelvetrano. Ora che le liste sono state presentate la campagna elettorale in città è ufficialmente aperta, seppur già da settimane quasi tutti i candidati si sono mossi alla ricerca dei voti. Per il posto più ambito di palazzo Pignatelli sono in corsa: Marco Campagna (Pd e Officina 24), Giovanni Lentini (FdI, FI, Cittadini in democrazia, Castelvetrano rinasce, Prima l’Italia e Castelvetrano civica), l’uscente Enzo Alfano (M5S), Salvino Gancitano (Per Castelvetrano La Svolta), Salvatore Ficili (Libertà e Castelvetrano semplice), Salvatore Stuppia (Obiettivo città e Castelvetrano giovani) e Maurizio Abate (Aria nuova). Quella che si prospetta già a partire da qualche giorno è, dunque, una campagna elettorale dura e difficile: 249 sono i candidati al consiglio comunale. E con sette candidati alla poltrona di sindaco sembra già quasi scontato il turno di ballottaggio, facendo così scivolare di due settimane l’esito delle comunali rispetto all’8 e 9 giugno.

Se i social hanno dato una spinta in più ai candidati per farsi conoscere (sia che concorrano alla poltrona di sindaco che di consigliere comunale), rimane intramontabile il “porta a porta” che già alcuni candidati hanno scelto di fare, percorrendo le vie della città e incontrando le persone anche al mercatino settimanale. Ma, dopo le prime visite dei big dei partiti per alcuni candidati (Cateno De Luca per Salvatore Ficili, Schlein per Marco Campagna, i senatori Raoul Russo e Carolina Varchi per Giovanni Lentini), per le prossime settimane c’è chi pensa già ad altre iniziative pubbliche. La campagna elettorale è già iniziata.

AUTORE. Redazione