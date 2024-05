«Il politico onesto è il politico competente. La questione morale è scontata». Lo dice l’avvocato Giovanni Lentini nell’intervista rilasciata al nostro giornale. «Dobbiamo iniziare con un processo di riscossione amichevole delle tasse», spiega Lentini chiarendo su cosa farà se dovesse essere eletto sindaco. «Dobbiamo avviare una spinta per far capire ai cittadini che pagare le tasse significa garantire servizi». Tra i punti trattati anche gli immobili inutilizzati («vanno venduti»), l’avvio del risparmio per il costo dell’illuminazione pubblica.

AUTORE. Redazione