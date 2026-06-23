Un uomo di 46 anni di Campobello di Mazara è stato denunciato dai carabinieri perchè presunto responsabile del furto di denaro e gioielli messo a segno in una casa di villeggiatura a Tre Fontane. L’uomo ha commesso il furto mentre era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’indagine è scaturita da una denuncia di furto in abitazione. I militari hanno visionato le immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza della casa presa di mira della zona e così è stato possibile accertare che l’uomo, dopo aver scassinato la porta di ingresso, avrebbe asportato denaro contante e monili in oro per un valore di circa 20 mila euro.