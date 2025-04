Commerciale Piazza è in cerca di autisti muniti di patente C e CQC. L’azienda di Castelvetrano, con sede nella zona industriale in Contrada Strasatto, è specializzata nella vendita e distribuzione beverage nel canale HoReCa nella Sicilia occidentale. Gli interessati possono inviare il proprio CV con foto all’indirizzo e-mail lavoro@commercialepiazza.com. Non saranno prese in considerazioni candidature inviate in altre modalità. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

