Da tempo possiamo accedere ai giochi anche in formato digitale. Grazie all’ascesa dei dispositivi mobili – in particolare degli smartphone – ora possiamo giocare ai nostri giochi preferiti ovunque ci troviamo.

Tuttavia, mentre fare cose online può essere più comodo, ci sono alcuni rischi da considerare quando passiamo dal giocare di persona alla versione virtuale. In Italia, stiamo assistendo a un aumento dei casi di crimini informatici, sia a livello aziendale che individuale. Con i cybercriminali che perfezionano le loro tattiche, è importante sapere come giocare online in modo sicuro.

Proteggi i tuoi dati personali

Dare priorità alla protezione delle tue informazioni personali è fondamentale. Ecco alcuni suggerimenti per garantire che i tuoi dati siano al sicuro:

Rivedi le impostazioni sulla privacy delle piattaforme di gioco che utilizzi.

Limita la quantità di informazioni personali che condividi pubblicamente.

Usa password sicure per ogni account di gioco online.

Abilita l’autenticazione a due fattori (2FA) quando possibile.

Inoltre, fai attenzione a condividere le tue informazioni personali con altri giocatori. Non rivelare mai il tuo vero nome, indirizzo o numero di telefono, né nel gioco né sui forum. Cerca di utilizzare un nome utente anonimo e assicurati che le tue impostazioni sulla privacy siano ben configurate.

Interagisci in sicurezza con gli altri giocatori

Abbiamo già accennato all’importanza di non condividere dettagli personali. Tuttavia, è anche importante prestare attenzione al modo in cui interagisci con gli altri in generale. Sii rispettoso e consapevole delle linee guida della community, ma resta anche vigile nei confronti di chiunque si comporti in modo inappropriato o illegale.

Ad esempio, se qualcuno è offensivo o molesta altri giocatori, blocca e segnala il giocatore. Per proteggerti ulteriormente, evita di partecipare a discussioni o di condividere opinioni personali che potrebbero degenerare.

Cercare community amichevoli può essere un buon modo per restare al sicuro. Ad esempio, le community consolidate con forum moderati, come i popolari siti di bingo online, hanno meno probabilità di ospitare comportamenti antisociali.

Fai attenzione a truffe e phishing

Presta attenzione alle truffe che coinvolgono messaggi fraudolenti che sembrano provenire da fonti legittime. Questi messaggi sono progettati per rubare le tue informazioni personali e sono conosciuti come attacchi di phishing.

Per proteggerti, verifica e-mail o messaggi inaspettati, soprattutto se ti viene chiesto di condividere informazioni personali o finanziarie. Errori di ortografia, indirizzi e-mail insoliti o saluti vaghi sono spesso segnali evidenti che non si tratta di comunicazioni legittime.

Controlla le tue spese

È facile perdere traccia delle proprie spese quando si gioca online. L’assenza di denaro tangibile può far sì che tu non ti renda conto di quanto stai spendendo. Imposta limiti per fermarti quando necessario e utilizza le funzioni di sicurezza incluse nel gioco, come i timer.

Inoltre, tieni d’occhio i tuoi estratti conto bancari. Questo ti avviserà in caso di transazioni non autorizzate.

Giocare online è divertente, ma è fondamentale sapere come proteggerti.

AUTORE. Claudia Bianco