Negli ultimi tempi c’è la tendenza a guardare partite ed eventi sportivi online. È sempre più frequente utilizzare il digitale non solo per quello che riguarda le vicende della vita quotidiana, come lo snellimento delle pratiche nella pubblica amministrazione, ma anche in quello che riguarda l’intrattenimento. Sempre più numerosi sono gli e – sport presenti online, sempre più numerosi giochi, ma anche la possibilità di fruizione degli eventi sportivi classici. Vediamone insieme i vantaggi e gli svantaggi di questa nuova situazione, che ha portato a nuovi comportamenti.

Lo sport a portata di clic

Se un tempo il sabato ci si recava in tabaccheria o in ricevitoria per fare le proprie scommesse e poi si seguivano gli eventi sportivi o direttamente dalla ricevitoria o su televisione, al bar o a casa di amici, oggi è cambiata completamente la situazione. Infatti, le partite e gli eventi sportivi possono essere visti da piattaforme specifiche ovunque ci si trovi, senza avere l’affanno di perdere l’evento che si voleva seguire. Analogamente se si vuole partecipare attivamente con una scommessa, lo si può fare direttamente e comodamente da piattaforme regolamentate e strutturate, in modo da tutelare il consumatore, come può essere ScommesseSportive.io.

Vantaggi e svantaggi

Le piattaforme sia di quelle di scommesse che di fruizione di eventi sportivi, sono state studiate con interfaccia user friendly, che quindi permettano anche a chi non è un nativo digitale di poterle utilizzare facilmente. Ci sono comunque degli svantaggi con questa diffusione di digitalizzazione, far cui il fatto di diminuire l’impatto di socializzazione, non andando più al bar o non riunendosi più a casa di qualcuno per vedere l’evento sportivo. Dall’altro canto questi nuovi canali sono comodi da utilizzare, ovunque ci si trovi. Questo vale soprattutto per quello che riguarda le scommesse: le piattaforme devono sottostare a una rigida regolamentazione e tutto è tracciato online in modo che non vi siano frodi.

Come si compensa la mancanza di socializzazione?

Se uno dei maggiori problemi è quindi la presunta mancanza di socializzazione, in realtà si va a sopperire a questo problema con la nascita di community e forum online, che aggregano nuovamente i tifosi. Sta di fatto che nelle abitudini degli italiani non mancherà mai la chiacchiera scambiata di fronte caffè, durante la settimana, su quello che è successo alla partita o all’evento sportivo. Questo perché l’italiano ama fare chiacchierare sullo sport, intrattenendosi davanti a un caffè. Quindi al di là delle tecnologie la chiacchiera continuerà a sopravvivere. Resta il fatto che queste piattaforme e aumentano la privacy e la sicurezza nelle transizioni.

La tecnologia dà una opportunità in più

La tecnologia non esclude la classica fruizione dello sport: chi volesse continuare la tradizionale metodologia di visione televisiva o ascoltare la radio, lo farà. Si continueranno, quindi, a vedere in diretta e in differita gli eventi in televisione, si potrà ancora andare al bar o allo stadio. La tecnologia si pone come scelta e opportunità ulteriore senza, per il momento, sostituire le fruizioni classiche.

AUTORE. Claudia Bianco