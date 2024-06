Oggi il mondo del gioco d’azzardo sta vivendo una trasformazione epocale; infatti, persone di tutto il mondo si riuniscono sui social e utilizzano le valute virtuali specifiche del casinò online scelto per giocare qualche mano di poker o alle slot machine senza preoccuparsi di perdite monetarie. Anche se le premesse del gioco sono le stesse, ci sono differenze notevoli nella necessità di effettuare depositi con soldi veri, che aiuta a distinguerli. Alla domanda cosa si intende per giochi social e in che modo stanno cambiando l’industria che li produce, a seguire forniamo delle risposte esaustive.

Cosa sono i giochi da casinò social?

Un casinò sociale si incanala in un concetto di base in cui le persone possono giocare online gratuitamente. Gli appassionati di slot, roulette o di poker hanno la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di gaming offerti nei casino online digitali, con l’ulteriore vantaggio di non dover agire con soldi veri. Con questa tendenza si sta interrompendo il monopolio di quelli tradizionali che gli analisti credevano non sarebbe stato mai messo in discussione. Una volta che l’emergere dei casinò digitali ha rappresentato una minaccia esistenziale, molti hanno scelto di rivedere drasticamente questa opinione e di adeguare di conseguenza i propri modelli.

Riducendo il tutto alle variabili più cruciali, i social gaming offrono slot e giochi di carte gratuiti ossia un’alternativa significativa al semplice rischio di investire soldi ogni volta che si effettua una scommessa. Un casinò social è quindi l’ideale per chi vuole imparare le regole del poker e applicarle poi in modo efficace nel momento in cui sceglie un casinò con cui si gioca con soldi veri. Anche se la competizione esiste ancora, offrire una strada alle persone che vogliono provare le emozioni e gli alti livelli del poker e del blackjack senza essere privati ​​dei propri soldi è senza dubbio un fattore importante da prendere in considerazione.

I casinò social hanno generato profitti miliardari dall’inizio degli anni 2010 e sono stati in grado di concentrarsi sul proprio catalogo di giochi, risultando in un’alternativa molto più forte e praticabile per molti appassionati e questo è stato uno dei motivi principali dell’aumento in termini di popolarità del settore.

L’integrazione tecnologica sta favorendo lo sviluppo dei giochi social

L’industria dei casinò non è estranea all’adozione delle tecnologie più recenti e all’avanguardia; infatti, ciò lo dimostra l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) che fornisce aggiornamenti in tempo reale alle società di casinò, consentendo loro di divulgare i propri dati in modo più efficace e modellare le strategie aziendali e di marketing, fornendo nel contempo un servizio clienti basato su intelligenza artificiale simile a quello umano, con un sostanziale risparmio sui costi e senza dover assumere il maggior numero possibile di personale fisico per svolgere lo stesso ruolo.

L’intelligenza artificiale consente anche di implementare sulle piattaforme di gioco la realtà virtuale che mira a portare l’aura e l’atmosfera di un casinò fisico senza dover uscire di casa. Si tratta di una mossa coraggiosa che potrebbe avere un impatto diverso e più lento rispetto a quello che altre innovazioni dei casinò, come i giochi su app mobili, hanno avuto negli ultimi dieci anni. Tuttavia, gli analisti ritengono che, col tempo, questo diventerà una parte sempre più influente del settore del gambling online.

I casinò social consentono di vivere un’esperienza utente migliore

Come ogni attività digitale, anche l’esperienza dell’utente è l’epicentro di un casinò social. Una comunità forte e organica positiva ruota attorno alla selezione del gioco e alla facilità d’uso. Molti giocatori di casinò social utilizzano il servizio come un modo gratuito per espandere le proprie conoscenze ed esperienze, sia che stiano cercando le slot dei casinò social che preferiscono o per affinare le proprie tecniche di poker o blackjack. Poiché si tratta di una ricerca reciproca tra molti nella comunità, tutto ciò ha portato a una crescita organica della stessa e a una conseguente migliore esperienza utente.

Inoltre, le funzionalità dell’interfaccia che hanno aiutato i casinò social ad acquisire clienti includono classifiche di punti sul loro sito, premi di gioco che vanno dalle monete gratuite ai buoni regalo fino all’organizzazione di tornei di poker, di blackjack oppure di giochi appartenenti alla branca degli eSports via streaming.

AUTORE. Claudia Bianco