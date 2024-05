Con l’evoluzione del gioco d’azzardo e il suo contestuale spostamento verso il mondo digitale, è divenuto sempre più importante conoscere tutti i segreti e trucchi che si celano dietro il mondo dei casino online legali.

In questo breve testo cercheremo di far luce sul funzionamento di un’altra importantissima questione: la tassazione delle slot machine. Si tende ad ignorare questo aspetto fino a quando non si arriva ad una vincita. In quel caso, non c’è giocatore che non corra ad informarsi sulle tassazioni vigenti e, in buona sostanza, su quanto andrà o meno ad incassare.

Iniziamo con il dirvi che, secondo l’articolo di CasinoHex sui slot online soldi veri, anche il gioco d’azzardo è soggetto a tassazione e che questa tassazione include anche le vincite.

Il Decreto Dignità e le prime tassazioni

Certo, in molti potranno obiettare che non è sempre stato così ed avrebbero ragione, negli anni si sono susseguiti diversi decreti e diverse norme che hanno in parte riscritto la sezione dedicata alla fiscalità nel gioco d’azzardo.

L’ultima norma approvata in questo settore è quella denominata “Decreto Dignità” che è intervenuta in modo robusto nel settore dei casino online. Un primo assaggio di tassazione nelle vincite si è avuto nel 2012 quando fu stato decretato che le vincite alla lotteria superiori ai 500 euro sarebbero state tassate al 6%.

Nel 2017 sono intervenute nuove modifiche normative che hanno effettuato delle distinzioni tra Gratta e Vinci, slot, giochi da tavolo, lotteria e tanto altro, elevando la tassazione fino agli estremi casi del 19%. Tale aumento ha riguardato, nell’ultimo decreto, anche i giochi live che precedentemente erano esclusi in quanto una novità assoluta ancora non censita dalla normativa.

Tassazione delle slot machine

La tassazione delle slot machine all’interno dei casinò AAMS è stata poi ritoccata più volte tra il 2018 e il 2023, oscillando tra il valore minimo del 19,25% (2018) al massimo del 19,7% (2021). Di tutt’altra entità sono invece tassazioni che gravano sulle VLT, le slot fisiche.

Infatti, le norme precedentemente menzionate hanno riguardato sempre anche il mondo delle slot da casinò fisico, con tassazioni straordinariamente inferiori che vanno da un minimo di 6,25% (2018) a un massimo del 6,75% (2021).

RTP e tassazione maggiore

Certo, le slot disponibili nei migliori casino online hanno un payout straordinariamente superiore alle VLT, con RTP molto elevati (tra il 92% e il 97%) e tutto questo giustifica – in parte – il pagamento di una quota maggiore di tasse (circa tre volte tanto). Eppure, la vera domanda che risuona nella testa dei giocatori è un’altra: devo dichiarare le mie vincite?

Dichiarazione delle vincite

Come vedremo, dichiarare le vincite è un’operazione che può esser richiesta in alcuni casi. Nel caso in cui queste vincite provengano da un casinò AAMS la dichiarazione non è necessaria. Infatti, l’operatore di gioco (il casinò) che eroga la vincita all’utente lo fa già al netto delle tasse.

In poche parole, il prelievo del giocatore riguarda solo il netto, con il lordo già versato dal casinò live. Esiste un altro caso però che, diversamente, obbliga l’utente a dichiarare le proprie vincite: è il caso dei portali non AAMS. Se si gioca e si vince su casinò privi di licenza italiana e relativa autorizzazione si deve effettuare la dichiarazione delle proprie vincite.

Essa deve essere compilata in un’apposita sezione della dichiarazione dei redditi e concorre al reddito annuale del giocatore. Inoltre, al termine della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate effettuerà delle verifiche sulla natura di tale vincita e – se tutto viene trovato in ordine – chiederà all’utente di corrispondere le tasse dovute.

Conclusione

Pertanto, il nostro consiglio – specie per i meno esperti – è quello di guardare solo a casinò online e slot machine che abbiano una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Soltanto così, l’utente potrà essere al riparo da ogni eventuale sgradevole sorpresa sia essa l’inaffidabilità del portale o – solamente – l’onere fiscale a cui si deve sottoporre, perdendo così una buona fetta di quanto vinto in precedenza.

Ancora, i casinò AAMS offrono agli utenti una sezione denominata “gioco responsabile” nella quale è possibile ottenere maggiori informazioni su questo e su molti altri temi.

AUTORE. Elena Giulia Manzoni