Il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, oggi ha visitato i reparti nelle isole di Pantelleria e Lampedusa. “Le visite – dice una nota dei carabinieri – hanno rappresentato un ulteriore emblematico e concreto segnale di vicinanza del vertice dell’Arma alle comunità ed ai Reparti più distanti dal centro, il cui personale è stato aumentato con servizi provvisori anche per affrontare le esigenze del periodo estivo, creando sinergie e mettendo a sistema tutte le componenti specialistiche (navale, forestale e mobile) dell’Arma con quello che è il cuore pulsante e cioè “l’Arma sul territorio”. Sia a Pantelleria che a Lampedusa il Comandante Generale è salito a bordo delle motovedette classe N800.