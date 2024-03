La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano, Ente attuatore del Progetto “SUPER- ABILE”, comunica che i colloqui di selezione dei candidati saranno realizzati nelle giornate del 3 e 4 aprile 2024 secondo il calendario di convocazione.

Le selezioni saranno realizzate in modalità on-line su piattaforma telematica ZOOM nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, con comunicazione ai partecipanti degli orari, del link e delle modalità di accesso almeno 3 giorni prima del giorno fissato per il colloquio.

La pubblicazione del calendario, come previsto dal bando, ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

La presenza del candidato al colloquio on line verrà verificata attraverso l’esibizione di valido documento d’identità e verrà

registrata a sistema. Il candidato dovrà accedere alla piattaforma con proprio Nome e Cognome.

Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on line, su richiesta motivata dell’interessato, da effettuarsi su mail:

serviziocivile@coresiaias.it, da inoltrare entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso dei colloqui di selezione, l’Ente, si

adopererà pe individuare soluzioni alternative per consentire lo svolgimento della prova.

Nella scheda sintetica del Progetto “Super-Abile” (www.aiascastelvetrano.it) sono riportati i criteri di selezione e le tematiche oggetto del colloquio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Gli interessati potranno rivolgersi da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a:

• CO.RE.SI.– Ufficio Servizio E-mail: serviziocivile@coresiaias.it

Recapito telefonico: 095 0921638

• A.I.A.S. Sez. di Catelvetrano Orari: dalle ore 8:30 – 12:00

Telefono: 0924 907478 E-mail: aiascastelvetrano@libero.it

Persona di riferimento: Rag. Catalano Giacoma

• oppure collegandoti al sito www.politichegiovanili.gov.it

