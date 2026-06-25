L’associazione Codici, intendono richiamare l’attenzione sulla necessità di rafforzare le attività di prevenzione del rischio incendi.

I recenti episodi hanno provocato ingenti danni ad aree coltivate, uliveti e terreni incolti, con gravi ripercussioni sull’ambiente, sul paesaggio e sull’economia agricola locale, compromettendo altresì il patrimonio naturale e determinando conseguenze rilevanti per la fauna selvatica e per la pubblica incolumità.

Per tali ragioni, Codici, si rivolge agli Enti interessati per procedere con urgenza alla discerbatura, allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla rimozione del materiale secco presente nelle aree di pertinenza e nelle fasce prospicienti le arterie stradali, principali e secondarie; inoltre chiede di intensificare le attività di vigilanza e controllo finalizzate alla prevenzione degli incendi, verificando il rispetto della normativa vigente e delle ordinanze comunali in materia di pulizia e manutenzione dei fondi rustici e delle aree private; e di adottare, ove necessario, ogni ulteriore misura preventiva e di diffida nei confronti dei proprietari inadempienti, al fine di ridurre il rischio di propagazione degli incendi e tutelare la sicurezza dei cittadini e del territorio.

Evidentemente si fa riserva di tutelare, nelle opportune sedi, i diritti di coloro che dalle condotte omissive testé denunciate hanno subito o subiranno danni.