Orgoglio per Citypass Travel, che si è aggiudicata uno dei riconoscimenti più ambiti del turismo italiano. In occasione dell’edizione 2025 di “All Stars of the Sea”, l’evento annuale organizzato da MSC Crociere per premiare i migliori partner commerciali a livello mondiale, l’agenzia di Castelvetrano è stata riconosciuta una delle migliori agenzie di viaggi d’Italia.

Un traguardo importante che porta in alto il nome della città e premia un percorso costruito su professionalità, innovazione e rapporto umano. Negli ultimi anni, infatti, Citypass Travel ha registrato una crescita costante, distinguendosi per l’attenzione ai clienti e la capacità di offrire esperienze di viaggio su misura.

“Ricevere un riconoscimento così prestigioso da un partner come MSC Crociere è una grande soddisfazione,” commenta la direzione di Citypass Travel. “Questo risultato è merito di un team straordinario e della fiducia dei nostri clienti, che ogni giorno ci permettono di raggiungere nuovi traguardi. A loro va il nostro più sincero grazie.”

La cerimonia si è svolta in Spagna a Palma di Maiorca a bordo di una delle navi ammiraglie di MSC, alla presenza dei principali operatori del turismo provenienti da tutto il mondo. In questo contesto internazionale, Citypass Travel ha saputo distinguersi per serietà, affidabilità e capacità di innovare, confermandosi come punto di riferimento per chi sceglie di viaggiare con sicurezza e qualità.

Il riconoscimento “All Stars of the Sea” segna una tappa importante nella storia di Citypass Travel, che con orgoglio porta il nome della città tra le eccellenze del turismo italiano. Un successo che nasce dalla passione, dall’impegno quotidiano e dal legame con un territorio che crede nel valore del lavoro e della qualità.