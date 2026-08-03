L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha presentato oggi il cartellone della rassegna estiva CinemaDaMare, che accompagnerà cittadini e visitatori con una serie di proiezioni gratuite nelle splendide cornici di Marinella di Selinunte (Scalo di Bruca) e Triscina di Selinunte (Arena Samafè).

Il programma comprende anche la proiezione di recupero del 27 luglio, inizialmente prevista a Marinella di Selinunte e rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Appuntamento a Marinella di Selinunte nei giorni 5, 6 e 19 agosto. A Triscina di Selinunte nei giorni 10 e 22 agosto. Per quanto riguarda i titoli dei film, il gestore della rassegna, Cinema Marconi, sta completando le procedure necessarie per l’ottenimento delle licenze di copyright e delle autorizzazioni previste per la pubblicazione dei titoli. Per questo motivo, il cartellone riporta al momento esclusivamente le date delle proiezioni. I titoli saranno resi noti non appena concluse le procedure autorizzative. La rassegna ha ottenuto anche il patrocinio dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.