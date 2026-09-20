Dal 21 al 24 settembre il biglietto per tutti i film in programmazione nelle sale italiane costerà 3,50 euro. Prende il via la nona edizione di “Cinema in festa”, l’iniziativa di settore volta a incentivare la fruizione dei film sul grande schermo attraverso un prezzo ridotto per il pubblico. Il progetto è promosso da Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), con il supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano. La programmazione cinematografica autunnale include titoli italiani e internazionali molto attesi, tra cui spiccano film d’autore e pellicole appena presentate alla 83a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, come I Figli della Scimmia, The Echo Chamber, Serpenti, Don’t Look Back in Anger e Ritorno a Buenos Aires. Ad arricchire l’offerta per il grande pubblico ci saranno anche i grandi blockbuster di quest’estate, come Odissea e Spider-Man: Brand New Day. L’elenco completo e costantemente aggiornato dei film e delle sale aderenti è consultabile sul sito ufficiale www.cinemainfesta.it.

AUTORE. Redazione