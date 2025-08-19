Dopo le prime due tappe di grande successo a Marinella di Selinunte, la rassegna Cinema Ammare fa il suo ritorno nel territorio di Castelvetrano con un nuovo appuntamento estivo. Mercoledì 20 agosto a partire dalle ore 21.00 presso il Lido Misvago, S.S. 113 a Triscina di Selinunte sarà proiettato in spiaggia il film “Aladdin”. Una serata magica sotto le stelle, tra mare e cinema, per tutta la famiglia. L’ingresso è gratuito.

Cinema Ammare, ideato da Fabio Speranza e con la direzione artistica di Marco Gallo, continua a portare il grande schermo sulle spiagge grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Castelvetrano, guidata dal sindaco Giovanni Lentini, e del Parco archeologico di Selinunte, diretto dal dott. Felice Crescente.

Aladdin è un film del 2019 diretto da Guy Ritchie, che lo ha co-sceneggiato con John August. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il remake live action dell’omonimo film d’animazione Disney del 1992, basato sul racconto de Le mille e una notte. Il film vede come attori Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad e Billy Magnussen. La trama segue Aladdin, un giovane cerca-fortuna, mentre si innamora della principessa Jasmine, fa amicizia con un Genio che concede i tre desideri e combatte il malvagio stregone Jafar.