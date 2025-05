Al cimitero di Castelvetrano sono stati perpetrati alcuni atti vandalici. È quanto denuncia la società “Italgeco” che ha in gestione i servizi cimiteriali. «Un oltraggio alla sacralità del riposo eterno, che si manifesta quasi ogni giorno tra gesti sconsiderati e danni concreti, lasciando un’amara sensazione di impotenza e rabbia in chi vi si reca per onorare i propri cari», è quello che spiegano dalla Italgeco. Fontane divelte, bagni pubblici devastati e lasciati in condizioni igieniche precarie, esercizio dissennato del conferimento dei rifiuti, con i cassonetti destinati ai fiori secchi invasi di scarti alimentari come carote, frutta e verdura.