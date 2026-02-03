Le imprese agricole colpite dal ciclone Harry nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 possono segnalare i danni subiti compilando l’apposito modulo allegato all’avviso. Danni a strutture (serre, impianti arborei, fabbricati, ecc.): se l’azienda intende procedere al ripristino immediato, è necessario: comunicare l’intervento all’Ispettorato dell’Agricoltura competente; produrre una perizia asseverata redatta da un libero professionista, atto propedeutico e fondamentale per l’attivazione degli strumenti finanziari e amministrativi finalizzati all’erogazione di aiuti/contributi per il ripristino del potenziale produttivo.

La perizia asseverata deve riportare in calce la seguente attestazione: “Nella certezza di avere applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità l’autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della relazione”. Alla perizia vanno allegate foto geotaggate. Danni da alluvione: è possibile segnalarli anche al Fondo mutualistico nazionale Agricat.

Tutti i dettagli e il modulo: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/ciclone-harry-gennaio-2026