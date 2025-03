Sono in corso, nella zona della diga Delia di Castelvetrano, le ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco di un uomo che avrebbe chiesto aiuto attraverso una radiotrasmittente, dicendo di avere la gamba ferita e di trovarsi in difficoltà. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, l’appello sarebbe stato intercettato da una persona con una radio che, a sua volta, ha avvertito le forze dell’ordine. Anche la prefettura di Trapani è stata allertata e nella zona della diga è già arrivato il mezzo speciale Af/Ucl dei vigili del fuoco per coordinare le ricerche.

AUTORE. Redazione