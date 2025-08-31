Un sogno che si avvera per sei giovanissimi atleti di Castelvetrano. Sei cestisti che dopo aver vinto il campionato under 15 promozionale a Castelvetrano con la società sportiva CFS Basketland sono stati chiamati a giocare il campionato Under 17 Eccellenza con il Trapani Shark. Nella giornata di ieri Gregorio Agola, Federico Farina, Gabriele Favuzza, Vincenzo Marotta, Gabriele Murania e Gaetano Oddo sono stati a Trapani e l’occasione è stata preziosa per una foto di rito, tutti insieme.

Sotto la guida del coach Pietro Cusenza, li attende un campionato molto impegnativo, contro squadre già rodate e con giocatori di altissimo livello. “Siamo consapevoli che per noi sarà difficile anche perché sarà tutto nuovo, dall’ambiente all’allenatore, dal preparatore atletico ai compagni, ma siamo pronti a fare sacrifici e crescere sportivamente e umanamente per portare buoni risultati e onorare la prestigiosa maglia del Trapani Shark, che ringraziamo per aver creduto in noi” questo il messaggio che i giovani squali hanno voluto condividere con chi sta seguendo la loro avventura sportiva.

Il campionato 2025/2026 prevede trasferte a Palermo, Marsala, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Messina. Per le partite in casa i ragazzi avranno l’onore e il piacere di calcare il parquet della prima squadra. Inoltre tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Telesud e in streaming sulla pagina Facebook dedicata alle giovanili del Trapani Shark, appena creata dalla Società che intende ripartire da qui nel settore giovanile con entusiasmo e partecipazione.

Nonostante la giovane eta, alcuni dei ragazzi hanno già deciso di trasferirsi nella città di Trapani dove oltre a completare gli studi potranno seguire gli allenamenti senza la necessità di lunghi spostamenti. Questo a dimostrazione di una dedizione verso questo sport che va ben oltre il semplice divertimento. Un impegno non indifferente per i giovani atleti e per le loro famiglie.