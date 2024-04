Sarà il presidente provinciale dell’A.N.P.I a presenziare ed intervenire alla celebrazione del 25 Aprile a Castelvetrano: l’appuntamento è per le ore 10 in via Giovanni Giacalone, per un momento di raccoglimento e deposizione di un mazzo di fiori in memoria del partigiano cui è stata intestata la strada ed in quella occasione l’A.N.P.I. di Castelvetrano chiederà all’amministrazione comunale di inserire anche la dicitura PARTIGIANO; da lì i partecipanti si muoveranno per raggiungere la piazza Municipio per partecipare alla manifestazione indetta in collaborazione all’amministrazione comunale nel corso della quale verranno ricordati i partigiani ANTIFASCISTI castelvetranesi che si sono battuti per la libertà. L’A.N.P.I. di Castelvetrano, vuole creare un “Archivio della Resistenza” e pertanto, lancia un appello a tutti coloro hanno notizie, documenti, foto di partigiani castelvetranesi la stessa richiesta è rivolta anche ai paesi vicini. Tutti gli interessati lo potranno fare tramite l’email: anpicastelvetrano @libero.it

AUTORE. Redazione