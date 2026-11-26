Il futuro del centro storico di Castelvetrano e l’ipotesi di chiusura al traffico del Corso Vittorio Emanuele tornano al centro del dibattito cittadino. A intervenire è il movimento civico Obiettivo Città, che attraverso una nota esprime preoccupazione per le strategie adottate dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini per contrastare la crisi del commercio locale.

Secondo il movimento, il rilancio del centro storico non può prescindere da una programmazione organica che garantisca condizioni adeguate di decoro urbano, sicurezza, illuminazione e accessibilità, creando i presupposti affinché gli operatori economici tornino a investire. Particolare attenzione viene riservata all’ipotesi di pedonalizzazione del Corso Vittorio Emanuele, un intervento che, secondo Obiettivo Città, rischierebbe di penalizzare ulteriormente le attività commerciali se non accompagnato da un adeguato piano di mobilità e servizi.

«Un commerciante investe dove vede prospettiva, servizi e programmazione, non dove regnano l’incertezza e l’abbandono», sottolineano i referenti del movimento civico. Obiettivo Città interviene anche sulla recente approvazione, da parte del Consiglio comunale, dello studio sulle unità edilizie del centro storico e sull’aggiornamento del Piano generale del traffico urbano, ritenendo necessario collegare gli strumenti urbanistici a una più ampia strategia di sviluppo economico.

Sono quattro le priorità individuate dal movimento: la realizzazione di un piano per la sosta e l’accessibilità, con parcheggi nelle immediate vicinanze del Sistema delle Piazze; il miglioramento del decoro urbano, della sicurezza e dell’illuminazione pubblica; l’introduzione di agevolazioni sui tributi locali per sostenere le attività commerciali e incentivare nuove aperture; il coinvolgimento delle associazioni di categoria nella definizione degli interventi sulla viabilità.

Il movimento non esclude la possibilità di sperimentare la chiusura al traffico del corso principale, attraverso fasce orarie o giornate specifiche, purché l’iniziativa sia accompagnata da un calendario strutturato di eventi culturali e aggregativi. «Castelvetrano non ha bisogno di misure spot che rischiano di dare il colpo di grazia al commercio locale – concludono i referenti di Obiettivo Città – ma di una politica urbana capace di rimettere al centro il lavoro, le imprese e la vivibilità della città».