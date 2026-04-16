Qualcosa di nuovo sta per arrivare a Castelvetrano. Nel centro storico della città, al civico 18 di Piazza Cavour, sta per aprire al pubblico il Cavourria Ristorante. Un progetto molto ambizioso che si pone l’obiettivo di contribuire insieme alle altre attività nel Sistema delle Piazze, una nuova proposta in termini di accoglienza e gusto. La cucina sarà prevalentemente a base di pesce, con una piccola proposta di carne per soddisfare tutti i gusti. Il tutto in una location moderna ed elegante, pensata per accogliervi in un’atmosfera unica. I titolari sono alla ricerca personale per completare il servizio. Nello specifico si cercano camerieri con esperienza.

I candidati possono inviare il curriculum vitae con foto e una lettera di presentazione all’indirizzo email: cavourriaristorante@gmail.com; La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.