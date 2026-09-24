Nessuna copertura per ripararsi dal sole e disponibilità d’acqua ridotta. I carabinieri forestali del Centro anticrimine natura di Palermo (Nucleo Cites – distaccamento di Trapani), insieme al personale dell’Asp Trapani, hanno scoperto in un terreno di San Vito Lo Capo due cavalli che erano detenuti in condizioni inadeguate. Una volta effettuata l’ispezione all’interno del terreno i militari hanno potuto appurare che non c’era nessuna copertura per gli animali e l’acqua non era in abbondanza. I carabinieri hanno così denunciato il proprietario dei cavalli. I due quadrupedi sono stati trasferiti in un altro sito.