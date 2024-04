Arriva anche Cateno De Luca a Castelvetrano per sostenere il candidato sindaco Salvatore Ficili sostenuto dalle liste “Libertà” e “Castelvetrano semplice” e per presentare la sua lista alle prossime elezioni europee. De Luca sarà nel comitato di via Palestro 4, martedì 23 aprile, dalle ore 18. Cateno De Luca, attuale sindaco di Taormina e deputato regionale, il 25 giugno 2022 ha fondato il movimento “Sud chiama Nord” (derivato da Sicilia Vera) tendenzialmente meridionalista, autonomista, pacatamente euroscettico, contro i partiti tradizionali. Alle ultime elezioni regionali ha raggiunto il 25% dei consensi ed è stato rieletto all’Ars. A Castelvetrano De Luca sostiene Salvatore Ficili. Alle prossime Europee, nella circoscrizione Centro, insieme a Cateno de Luca ci sarà anche Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo e per l’arresto di Totò Riina, Laura Castelli (viceministra all’Economia), Francesco Amodeo, Sabrina Aguiari, Gianpaolo Bocci, Maria Verità Boddi, Chiara Caprioli, Katia Ceccaccio, Nino Galloni, Monica Natali, Sergio Pirozzi, Enrico Rizzi, Laura Silo e Evelyn Di Lupidio.