Può il tradizionale catechismo mettersi insieme al teatro? L’esperimento è stato testato con successo nell’ambito dei festeggiamenti di San Giovanni Battista, con la messa in scena di “San Giovanni e la peste”, testo tratto da “Il precursore” di Marco Maria Renda. L’attività ha visto impegnati i ragazzi e le ragazze del primo anno cresima della chiesa madre e altri giovani studenti, seguiti dagli insegnanti Annamaria Agate, Antonella Calcara, Enza Filardo e Nunziatina Agosta. «Il teatro favorisce il lavoro di gruppo e l’ascolto, sviluppa la concentrazione verso un obiettivo comune e stimolante e consente di esprimere, creativamente, il proprio mondo emozionale, superando ansie e paure», hanno detto le insegnanti. Alla messa in scena c’erano il sindaco Giovanni Lentini, il parroco don Giuseppe Undari.

«Se la messa in scena è stata possibile dobbiamo dire grazie a don Undari, all’azienda Lanzoni Mandina, a Mariella Zancana, a Guglielmo Barbaresi, a grafiche Lithos, a Kevin Di Maio per le musiche, a Melissa per il canto, alle ballerine Maria Chiara e Caterina, a Francesco, a Sofia e Mirea e a tutti i fantastici ragazzi e ragazze che si sono cimentati in questa impresa non facile», hanno commentato le insegnanti.