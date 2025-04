Solidarietà al consigliere azzurro Leonardo Bascio. È quello che esprime il movimento politico “Alternativa civica” di Campobello di Mazara, col suo segretario Vincenzo Pisciotta e la consigliera comunale Mariangela Vampiro, dopo che l’Amministrazione comunale – guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione – ha diramato una nota nella quale sarebbe stato additato come «traditore» il consigliere di Forza Italia Bascio. Vincenzo Pisciotta, così come Bascio, è stato a fianco del sindaco Castiglione, occupando, altresì, un posto in Giunta. «Dalla nota dell’Amministrazione e della sua maggioranza non possiamo che prendere atto del livello basso nel quale hanno voluto dirottare il dibattito e il confronto politico a Campobello. Tirare in ballo famiglie, rapporti personali e vicende storiche passate ci lasciano attoniti, totalmente lontani da uno stile e da un garbo istituzionale che invece lo dovrebbe contraddistinguere», è quello che scrivono da “Alternativa civica”.

Dopo la costituzione della nuova segreteria locale di Forza Italia, i toni tra il sindaco e gli azzurri si sono inaspriti. E a solidarizzare con i forzisti sono anche i componenti di “Alternanza civica”: «se lui è Sindaco da più di 10 anni è proprio grazie ai voti dei gruppi, degli amici e dei cittadini che lo hanno sostenuto e votato, e non soltanto merito suo», chiariscono.

AUTORE. Redazione