La dea bendata ha baciato Castelvetrano. Vinti 100.000€ con un Gratta e vinci del concorso “Regina di Cuori”. Il biglietto da 10€ è stato acquistato presso il tabacchi all’interno del Centro Commerciale Belicittà. Nonostante sia arrivata alla ricevitoria la certificazione della vincita, non è nota al momento l’identità del fortunato cliente. Lo scorso mese di settembre presso la stessa rivendita è stato acquistato un biglietto vincente da mezzo milione di euro

