Tre progetti del Comune di Castelvetrano che riguardano la viabilità rurale sono stati ammessi al finanziamento da parte della Regione Siciliana. Nella graduatoria provvisoria risultano inseriti i progetti per la sistemazione di alcuni tratti della strada statale 115 (direzione Agrigento), la strada comunale Bruca-Giallonghi e i collegamenti con la strada provinciale per Partanna. Progetti per un totale di 3,3 milioni di euro. «Gli interventi consentiranno di migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade, riducendo i disagi per gli agricoltori e favorendo lo sviluppo del comparto agricolo, in piena coerenza con le finalità del bando regionale che punta a rafforzare le infrastrutture a servizio delle aree rurali e delle imprese del settore», scrive sulla propria Fanpage il sindaco Giovanni Lentini. «Un importante riconoscimento dell’attività di programmazione portata avanti negli ultimi anni e un’opportunità concreta per realizzare opere attese dal territorio, migliorando la mobilità rurale e sostenendo uno dei comparti trainanti dell’economia locale», ha aggiunto il sindaco.