La via Ballo a Castelvetrano è in precarie condizioni e, secondo il consigliere comunale Enza Viola, è necessario intervenire per il rifacimento. La richiesta è contenuta in un’interrogazione consiliare presentata dalla rappresentante di “Obiettivo città”. Per Enza Viola è necessario destinare le risorse disponibili, pari a 195 mila euro, per opere che restituiscano decoro e vivibilità alle aree abitate. «Bisogna concentrare le risorse su un intervento mirato e risolutivo, in un’area densamente abitata, così da ottenere un beneficio reale e visibile per i cittadini», ha spiegato Enza Viola. La consigliera considera «prioritario» l’intervento per asfaltare via Ballo, «per migliorare la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano».