Catalogare i reperti non ancora studiati e poi avviare la collaborazione con gli Istituti superiori per la traduzione dei testi descrittivi già disponibili in lingua inglese e francese. È quello che chiede per il museo civico cittadino in una mozione presentata in consiglio Enza Viola, consigliera di “Obiettivo città”. L’obiettivo è valorizzare ancora di più il Museo. Ecco perché l’interrogazione contiene proposte come quella di installare strumenti multimediali di visita (app, audioguida o QR code) per accompagnare i turisti lungo il percorso museale con spiegazioni aggiornate e multilingue. Ma anche provvedere al ripristino del sistema di allarme e dell’illuminazione delle teche, se non già effettuato dall’ultimo sopralluogo della Commissione, garantendo sicurezza e decoro. «Con questa mozione – spiega Enza Viola – puntiamo a rendere la visita più istruttiva, moderna e attrattiva, valorizzando i reperti e migliorando la fruibilità del museo».