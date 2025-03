Ha fermato alcune macchine che erano in movimento in via Partanna, nei pressi del semaforo all’incrocio con via Armando Diaz, e poi si è disteso a terra sull’asfalto con l’intento di bloccare il traffico. È successo oggi pomeriggio a Castelvetrano dove un uomo, in preda a un forte stato di agitazione, è stato visto camminare a petto nudo in via Partanna. Pare che il giovane sia pure entrato all’interno di una rivendita di tabacchi che si trova nelle vicinanze e si sarebbe scagliato contro il personale al suo interno. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri che sono riusciti a far salire l’uomo a bordo del mezzo d’emergenza per condurlo presso una struttura specializzata.

