Castelvetrano è tra i 51 Comuni siciliani che hanno aderito alla sperimentazione della rete degli sportelli di ascolto promossa dalla Commissione politiche giovanili di Anci Sicilia. Obiettivo? Rafforzare il dialogo tra le istituzioni e le giovani generazioni. A Castelvetrano l’Amministrazione comunale si è organizzata in tal senso e ha programmato incontri ogni ultimo giovedì del mese. Dalle 16 alle 17, ossia per un’ora, tra il teatro Selinus e la biblioteca comunale (i siti esatti per ogni giovedì saranno comunicati tramite la Fanpage del sindaco), ad ascoltare i giovani ci saranno l’assessore Monia Rubbino e la dirigente del Comune Maria Morici. Si inizia per i primi sei mesi, così da «raccogliere, monitorare e analizzare le istanze emerse durante gli incontri, offrendo all’Amministrazione elementi utili per orientare le politiche giovanili in relazione alle esigenze e alle proposte espresse direttamente dai ragazzi».