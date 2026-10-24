Obiettivo 4 mila euro per realizzare una zona d’ombra, sistemare la struttura e acquistare materiali per la cura degli spazi esterni. L’appello alla comunità è su GoFundMe. Una copertura per riparare i ragazzi dal sole, interventi di manutenzione e nuovi strumenti per prendersi cura degli spazi all’aperto. Sono gli obiettivi di “Amici degli scout del Castelvetrano1”, la raccolta fondi organizzata da Nicolò Catania su GoFundMe a sostegno della base scout “Ciuri di Zagara” di Castelvetrano.

La campagna punta a raccogliere 4.000 euro per migliorare l’accoglienza e la funzionalità di un luogo che, come raccontano i promotori, ospita da anni bambini, ragazzi e capi scout della città e dei territori vicini. Uno spazio nel quale condividere esperienze, imparare a rispettare la natura e mettere in pratica i valori del servizio e della collaborazione.

Il bisogno principale riguarda le aree esterne. Il piazzale della base accoglie giochi, laboratori, cerchi e momenti comunitari, ma le zone d’ombra disponibili sono limitate. Una difficoltà che si fa sentire soprattutto nei mesi più caldi, quando il sole intenso condiziona lo svolgimento delle attività.

I fondi serviranno quindi alla realizzazione di una tettoia o di una copertura adeguata, per offrire riparo dal sole e dalle intemperie. Il progetto prevede anche lavori di manutenzione straordinaria, con riparazioni, pittura e sistemazione degli ambienti interni ed esterni. Una parte delle risorse sarà destinata all’acquisto di strumenti e accessori per la cura del verde e degli spazi all’aperto.

L’iniziativa nasce dalla volontà di continuare a offrire ai giovani un ambiente accogliente nel quale crescere attraverso l’esperienza. Nella presentazione della campagna, i promotori ricordano infatti il valore dell’“imparare facendo” e della vita all’aria aperta, elementi centrali del percorso scout.

Al 24 ottobre 2026, la pagina della raccolta indica 325 euro raccolti attraverso 16 donazioni, a fronte dell’obiettivo di 4.000 euro. Un primo sostegno al progetto, che ha ancora bisogno della partecipazione della comunità.

Chi desidera contribuire può effettuare una donazione, anche di piccolo importo, attraverso la pagina GoFundMe “Amici degli scout del Castelvetrano1”. I promotori invitano anche a condividere il link con amici e familiari e a far conoscere l’iniziativa attraverso il passaparola. Un aiuto concreto per rendere la base “Ciuri di Zagara” più accogliente e permettere ai ragazzi di continuare a vivere insieme esperienze di gioco, autonomia e servizio.