Un nuovo polo universitario dedicato alla ricerca scientifica, alla formazione e all’innovazione nel settore agricolo. È il progetto del Campus Universitario Carboj, che prevede la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture di Campo Carboj, nel territorio di Castelvetrano, al confine con il comune di Menfi.

L’iniziativa è promossa dall’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) e dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con la Regione Siciliana e il Comune di Castelvetrano, con l’obiettivo di creare un centro di riferimento per la sperimentazione agricola, la ricerca scientifica e la formazione universitaria. Il progetto sarà presentato mercoledì 2 dicembre 2026, dalle ore 10.30 alle 13.00, presso l’Althea Palace Hotel, in via Caduti di Nassirya a Castelvetrano.

All’incontro interverranno il sindaco Giovanni Lentini, l’assessore comunale alle Politiche agricole Salvatore Ingrasciotta, il commissario straordinario dell’ESA Carlo Domenico Turriciano, Roberta Vallone di Mediterranea Engineering S.r.l., il rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Girolamo Turano. A moderare i lavori sarà la giornalista Rossana Titone.

La realizzazione del campus rappresenta una prospettiva di sviluppo per Castelvetrano e per l’intero territorio belicino. L’obiettivo è creare strutture capaci di accogliere studenti e ricercatori, favorendo il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo produttivo e rafforzando il legame tra università e imprese agricole. L’Amministrazione comunale invita a partecipare alla presentazione la cittadinanza, gli operatori del comparto agricolo, i professionisti e tutti gli interessati.