Il presunto autore del tentato omicidio del tunisino 17enne accoltellato nell’area artigianale di Castelvetrano rimane in carcere. Il gip del Tribunale di Marsala ha convalidato il fermo del 25enne di origini magrebine, effettuato dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano che, nelle ore successive al ferimento del giovane, hanno avviato le indagini e individuato il presunto autore (ospite di un centro d’accoglienza) dell’accoltellamento. La lite sarebbe nata per futili motivi poi sfociata nel ferimento. I carabinieri, facendo un’ispezione all’interno del centro d’accoglienza dove si era rifugiato il presunto autore, hanno trovato ancora i vestiti sporchi di sangue. Il giovane ferito, invece, è ancora ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo: le sue condizioni sono in miglioramento anche se la prognosi rimane riservata.

AUTORE. Redazione