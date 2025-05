I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato due persone (un 64enne e il figlio 33enne) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione dell’abitazione e di un magazzino, i cui accessi sono risultati ben controllati e muniti di modernissimi sistemi di videosorveglianza, i militari dell’Arma, con l’ausilio dei cani antidroga del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oltre un chilo di hashish (oltre a 10 gr. di crack), nonché materiale per il confezionamento per il confezionamento. Il giudice per le indagini preliminari di Marsala, su richiesta della Procura della Repubblica, condividendone pienamente l’impianto accusatorio, ha convalidato l’arresto applicando nei loro confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel Comune di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione