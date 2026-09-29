Risultato straordinario per la spedizione dell’A.S.D. Olympia Ginnic Center di Castelvetrano ai recenti Campionati Internazionali di Powerlifting W.D.F.P.F tenutisi a Brasschaat-Anversa in Belgio il 26 settembre scorso. La squadra castelvetranese torna a casa con un prestigioso risultato nella panca piana (bench press), riaffermando il valore dello sport pulito e della cultura fisica priva di sostanze dopanti.

A guidare il successo è stato l’atleta agonista pluri-mediagliato e preparatore Felice Maniscalco, classe 1991, che ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria Senior Equipped con una straordinaria alzata da 215 kg. Un risultato di altissimo profilo internazionale che premia la precisione tecnica e la costanza negli allenamenti.

Straordinaria anche la prova degli allievi Antonino Leggio, classe‘69, e Domenico Milazzo, classe ‘09, capaci di dominare la propria categoria con una prova di grande solidità e determinazione, laureandosi campioni con un’alzata valida da 140kg, dimostrando una crescita agonistica solida e impeccabile.La federazione WDFPF (World Drug Free Powerlifting Federation) si distingue a livello mondiale per l’adozione di un rigoroso codice antidoping WADA, che prevede test severissimi sia in gara che fuori competizione.

La vittoria degli atleti della palestra di Castelvetrano rappresenta la dimostrazione concreta che, attraverso una programmazione metodica e l’allenamento natural, è possibile raggiungere la massima forza e competere ai vertici del panorama internazionale. “È stata una trasferta faticosa ma gratificante sotto ogni aspetto,b”dichiara Felice Maniscalco, titolare e preparatore dell’A.S.D. Olympia Ginnic Center. “Tornare in Sicilia con tre primi posti in un contesto totalmente Drug-Free è la dimostrazione che la dedizione, il rispetto delle regole e il lavoro atletico pulito ripagano sempre. Il nostro obiettivo quotidiano in palestra è proprio questo: promuovere la cultura della forza e della salute senza scorciatoie.”