Stop ai pasti cucinati fuori l’ospedale e trasportati al nosocomio per i pazienti. All’interno del “Vittorio Emanuele II” è tornata operativa la cucina interna. Al termine del sopralluogo dei dipendenti dell’Unità Affari generali dell’Asp Trapani che hanno constatato il funzionamento delle attrezzature e delle dispense dotate degli approvvigionamenti nel dietetico in vigore, si è dato il via libera al pieno funzionamento della cucina. Dalla cena di ieri sera, infatti, i pasti verranno ora preparati direttamente in cucina e consegnati ai piani ma anche alle RSA di Castelvetrano e Mazara del Vallo. L’Asp Trapani aveva consegnato lo scorso maggio alla ditta i nuovi locali per l’attivazione del servizio mensa interno.