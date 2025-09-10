Torna a zampillare la fontana della Ninfa che si trova di fronte palazzo Pignatelli a Castelvetrano. Da anni non usciva più acqua perché l’impianto idrico era fermo. Ora per il capolavoro del 1615, realizzato dall’artista napoletano Orazio Nigrone, è stato ripristinato l’impianto grazie all’intervento della “Catania Solution Impianti”. In piazza Umberto I è stata tolta la lastra di vetro che ricopriva le antiche tombe normanno-sveve che versavano da tempo in condizioni di degrado. L’intervento è stato reso possibile grazie al Noe, Pro Loco Selinunte, Brico di Bianco & Lanza, Lm Plex di Castelvetrano. «Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale si ritroverà in piazza Umberto I per consegnare un attestato di riconoscenza ai concittadini e alle ditte che, con generosità e spirito civico, hanno reso possibile il recupero della fontana e delle antiche tombe normanno-sveve, restituendo alla comunità e ai visitatori un patrimonio storico di inestimabile valore», ha detto il sindaco Giovanni Lentini.