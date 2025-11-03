Tentativo di estorsione, ieri sera, a don Giacomo Putaggio, parroco a San Francesco di Paola di Castelvetrano. A denunciare pubblicamente quanto successo è stato lo stesso don Putaggio sui social. Tre persone, due uomini e una ragazza, sono entrati all’interno dell’ufficio parrocchiale mentre don Putaggio era intento a sistemare alcuni documenti. Secondo il racconto del parroco, i tre gli hanno chiesto soldi. Il prete ha risposto di non averne in tasca e così si è creata tensione al punto tale che uno dei due uomini gli ha tolto l’occhiale dal sole che il parroco teneva in testa: «Non ci rompere la min…, tu i soldi ce li hai!», avrebbe detto uno dei due.

È stato l’intervento provvidenziale di un parrocchiano a evitare il peggio. Infatti Simone – questo è il nome – visti alcuni movimenti strani è entrato all’interno dell’Ufficio e ha così consentito al parroco di dire ai tre che gli chiedevano soldi, di allontanarsi proprio col parrocchiano. «Non possiamo far finta di nulla – scrive sui social don Putaggio – serve più attenzione e più sicurezza per tutti, nei nostri paesi, nelle parrocchie, nei luoghi dove la gente si incontra. Non per chiudersi o per avere paura, ma per proteggere il bene comune, le persone, le nostre comunità». E don Giacomo Putaggio aggiunge: «Ringrazio il Signore per come è andata a finire e per la prontezza di Simone e prego perché nessuno debba più sentirsi solo o indifeso davanti alla violenza e alla disperazione».