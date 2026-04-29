Parole offensive nei confronti del sindaco Giovanni Lentini reo, secondo chi ha scritto il post su Facebook, di avere chiuso le strade di Triscina e di avere autorizzato i lavori della nuova rete fognaria. È quello che è comparso ieri sui social e per il quale oggi il circolo locale del Pd ha espresso solidarietà al primo cittadino. Accuse rivolte al primo cittadino per dei lavori che, in effetti, sono gestiti non dal Comune ma dall’Ufficio del Commissario straordinario unico per la depurazione. «Confermando il nostro ruolo di opposizione vigile e critica, riteniamo che sia stato ampiamente superato il limite del confronto civile. La critica all’operato politico, anche quando aspra e determinata, è il sale della democrazia; l’insulto becero, la denigrazione personale e l’offesa gratuita ne sono, invece, il veleno». Dal Pd scrivono che attacchi personali e violenza verbale «non aiutano a risolvere i problemi del territorio». Solidarietà al sindaco è stata espressa anche dalla consigliera comunale Enza Viola.