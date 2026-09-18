Terza edizione di successo, ieri sera al Santuario di Maria Ss. della Tagliata di Castelvetrano, per la cena di beneficenza ideata da don Giacomo Putaggio nell’ambito della festa della Tagliata. Quest’anno sono stati 161 i commensali che hanno partecipato alla tavolata organizzata nello spiazzo proprio davanti il Santuario e a servirli sono stati i giovani che collaborano con la parrocchia San Francesco di Paola. Un “plotone” di 140 volontari con gli animatori del Grest estivo, del gruppo “Gps” e del gruppo post-cresima “Kairos” che già dal pomeriggio hanno allestito i tavoli, per poi servire e sparecchiare: «ai giovani bisogna dargli fiducia – dice don Giacomo Putaggio – spiegare loro cosa fare e responsabilizzarli, facendo cogliergli il valore di mettersi al servizio degli altri». Quella vissuta ieri sera è stata una serata di chiesa-comunità, dove le relazioni si sono messi a frutto con una collaborazione allargata anche ad aziende e imprese che hanno sostenuto, ognuno per come ha potuto, alla riuscita della cena, apprezzando lo scopo di beneficenza per il mantenimento del Santuario a cui migliaia di castelvetranesi sono devoti. In menù antipasti, primo, secondo, contorno e frutta.