Fiamme e fumo, da stamattina, in contrada Airone, nel territorio di Castelvetrano. Il fuoco è divampato tra le sterpaglie in una zona molto vicina al Polo tecnologico che avrebbe dovuto accogliere i rifiuti indifferenziati provenienti dai paesi del Belìce. Le fiamme hanno lambito anche una pala eolica e la parte esterna dell’ex Polo ma, fortunatamente, senza causare danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelvetrano. Il fumo, per alcune ore, è stato ben visibile dall’autostrada A29, soprattutto nel tratto tra le uscite di Santa Ninfa e Castelvetrano.